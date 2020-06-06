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القضاء يمنع شرطة مدينة أمريكية استخدام القوة غير الفتاكة ضد المحتجين

القضاء يمنع شرطة مدينة أمريكية استخدام القوة غير الفتاكة ضد المحتجين
http://almnatiq.net/?p=871507
المناطق_الرياض

أمرت محكمة أمريكية شرطة مدينة دنفر وسط البلاد بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وأدوات القوة الأخرى “الأقل فتكا” مثل القنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة

وجاء هذا القرار أمس الجمعة ردا على دعوى قضائية محلية أقامها في محكمة دنفر الجزئية محتجون يشتكون من القوة المفرطة التي استخدمها رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة عقب موت رجل أسود أعزل أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الشهر الماضي

وفي وقت سابق حثت منظمة العفو الدولية السلطات الأمريكية على الكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي تعم البلاد، معتبرة أن الشرطة فشلت في تنفيذ التزاماتها

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