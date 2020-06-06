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بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مخازن عملاقة لـ”أمازون”

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مخازن عملاقة لـ”أمازون”
http://almnatiq.net/?p=871534
المناطق - وكالات

اندلع حريق هائل في مخازن تابعة لشركة “أمازون”، عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على الإنترنت، وذلك خلال ساعات عمل الموظفين داخلها، وفقما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأظهر مقطع فيديو لهيبا ضخما وأعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المخازن الكبيرة التابعة لشركة “أمازون” في مدينة ريدلاندز جنوبي كاليفورنيا، وفق ما ذكرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأميركية.

وأتت نيران الحريق، الذي وقع أثناء وجود موظفين داخل المخازن، على العديد من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارجها، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من جراء الواقعة.

ويحاول المحققون في مدينة ريدلاندز تحديد سبب الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينما كان نحو 40 موظفا يعملون داخلها.

وقالت إحدى الموظفات وتدعى أكويلا كانتين لـ”سي بي أس”: “لقد سمعت المشرفين يصرخون: حرق، حريق. اخرجوا من المبنى بأسرع ما يمكن. وكان الموظفون يكضون باتجاه المخارج. في غضون 15 دقيقة انهار الجزء الخلفي من المبنى وانفجر”.

وقال شركة “أمازون” في بيان إن المستودعات تديرها شركة خارجية، وتساعد عملاق التجارة الإلكترونية في شحن السلع الكبيرة الحجم.

وأضافت في بيانها: “نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث”.

لكن موظفا يدعى كريس سميث، شكك في فعالية إجراءات السلامة بالشركة، عندما قال: “لم أسمع أي إنذار للحريق، ولم أر أي رشاشات للمياه تعمل. لا شيء”.

وأوضح جيم توبولسكي رئيس مكافحة الحرائق في ريدلاندز: “هذا مقلق للغاية. المبنى مجهز بأحدث المعدات فيما يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق”.

ووصف توبويسكي السرعة التي انتشرت بها النيران في المبنى بـ”غير عادية إلى حد كبير”.

 

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