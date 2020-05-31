مياه حائل تبدأ ضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الشملي بأكثر من ٦٧ مليون ريال

وفقًا لخطط رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات بمنطقة حائل، بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل في الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل (لمحافظة الشملي) غرب مدينة حائل 160كم وذلك عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل مرورًا بخزانات مياه بزاخة ووصولاً إلى محافظة الشملي بأطوال خطوط ناقلة تقدر بمسافة (247) كم بقطر (600) ملم.

تضمن المشروع تنفيذ اطوال شبكة تقدر بـ(131,695) ألف متر طولي وتنفيذ ما يقارب (1,480) توصيلة منزلية وتنفيذ خزان أرضي بسعة (10,000) م٣، وبيّنت المديرية العامة لخدمات المياه بحائل، أن المشروع سيخدم ما يقارب (10,360) مستفيد وتمت عملية تحديث بيانات العملاء لجميع العقارات بالمحافظة، وسيتم الاستغناء عن (655) صهريج شهرياً بسعة (11) م٣ شهرياً.

هذا وتقدر تكلفة تنفيذ المشاريع بمحافظة الشملي من شبكات المياه والخزان والخط ناقل بتكلفة إجمالية للأعمال المنفذة تقدر (67,610,077) مليون ريال.