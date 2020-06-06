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وفاة الزميل الاعلامي مقدم البرامج المسرحية والفعاليات علي الحكمي غرقا

وفاة الزميل الاعلامي مقدم البرامج المسرحية والفعاليات علي الحكمي غرقا

منطقة جازان
القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية

القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية

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وفرة المحصول الزراعي بمحايل عسير

وفرة المحصول الزراعي بمحايل عسير

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بعد أيام.. ميسي يبدأ مفاوضات “العقد الأخير”

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القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية

القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية
http://almnatiq.net/?p=871539
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مقيم عربي في العقد الرابع من العمر) ، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة، حيث ضُبطت (1000) عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.
وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.

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