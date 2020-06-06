وفاة الزميل الاعلامي مقدم البرامج المسرحية والفعاليات علي الحكمي غرقا

جازان - فضة عطيف :

توفي مساء أمس الإعلامي مقدم البرامج المسرحية والفعاليات علي حكمي وذلك غرقا خلال ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي قرب المدينة الرياضية بمدينة ⁧‫#جيزان‬⁩ ،،

ويعد الزميل الفقيد “الحكمي رحمه الله” من الاعلاميين المتميزين في المشاركات خلال تقديم المهرجانات والبرامج المسرحية والفعاليات والأعياد وعدد من احتفالات ابناء الشهداء والاطفال والجمعيات والمناسبات الاجتماعية ومن محبي العمل التطوعي ومشارك في عدد من الاعمال التطوعية “رحمه الله تعالى”.

وستتم الصلاة والدفن على الفقيد عصر اليوم السبت بمقبرة محافظة بيش مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

وتتقدم صحيفة “المناطق ” بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه ؛ سائلين الله عزوجل له الرحمة والمغفرة ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.