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جمعية أيتام تبوك تستقبل 800 سلة غذائية ومواد تعقيمية من أرامكو السعودية

جمعية أيتام تبوك تستقبل 800 سلة غذائية ومواد تعقيمية من أرامكو السعودية

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جمعية أيتام تبوك تستقبل 800 سلة غذائية ومواد تعقيمية من أرامكو السعودية

جمعية أيتام تبوك تستقبل 800 سلة غذائية ومواد تعقيمية من أرامكو السعودية
http://almnatiq.net/?p=871570
المناطق - تبوك
استقبلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك دعماً عينياً من شركة أرامكو السعودية عبارة عن 800 كرتون تحتوي على 400 سلة غذائية بالإضافة إلى 400 كرتون أخرى تحتوي على مطهرات ومعقمات وألعاب للأطفال ضمن مبادرات شركة أرامكو في دعم القطاع الخيري وضمن إطار التعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك .
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير شكره لشركة أرامكو مؤكداً أن ما تقوم به الشركة من جهد ومسؤولية مجتمعية مع القطاع الخيري محل تقدير وامتنان منوهاً بأن العمل جارٍ لاستكمال توزيع هذه المواد والسلال خلال الأيام القادمة.

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