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صحة تبوك تشارك بفريق طبي لتوعية المصلين في صلاة الجمعة

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صحة تبوك تشارك بفريق طبي لتوعية المصلين في صلاة الجمعة

صحة تبوك تشارك بفريق طبي لتوعية المصلين في صلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=871573
المناطق - تبوك
شاركت صحة تبوك امس الجمعة بالتعاون فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بعدد من المتطوعين الصحيين عن طريق منصة التطوع الصحى في حملة التطوع الصحي للتوعية الصحية للمصلين بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تزامناً مع عودة صلاة الجمعة في مايزيد عن 300 جامعاً ومسجداً في المنطقة وذلك بتطبيق البروتوكول الصحى المعتمد من قبل الوزارة للحد من إنتشار فايروس كرونا.
وأسهمت صحة تبوك والفرق التطوعية بنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء فريضة الصلاة وتوعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية من الإلتزام بالتباعد الجسدي واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات ومداومة لبس الكمامة وعدم تكدس المصلين بالدخول والخروج من الجوامع.

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