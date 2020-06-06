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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لأكثر من 6,000 حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال شهر مايو الماضي

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لأكثر من 6,000 حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال شهر مايو الماضي

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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لأكثر من 6,000 حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال شهر مايو الماضي

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لأكثر من 6,000 حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال شهر مايو الماضي
http://almnatiq.net/?p=871582
المناطق - واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية ل 6,571 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري بالأردن خلال شهر مايو الماضي.
وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة لعدد المراجعين بلغت 1,838 حالة تلاها عيادات الأطفال 1,223 حالة ، كما استقبلت العيادة النسوية 1,052 مراجعة، واستقبل قسم الطوارئ 548 حالة، واستقبلت عيادة اللقاحات 391 مريضًا، وعيادة الباطنية 388 مريضًا، فيما تلقى 177 مستفيدًا العلاج في عيادة الأنف والأذن، و125 حالة لعيادة التغذية.
وتعاملت عيادة إنقاذ الطفل مع 32 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم عمل 991 تحليلًا مخبريًا ل 353 مستفيدًا، و187 صورة إشعاعية لـ 100 حالة، فيما بلغ إجمالي الوصفات في الصيدلية 4,513 وصفة طبية.
يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة و المعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

 

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