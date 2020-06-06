قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي أسرة الاعلامي علي بن رفدان الحكمي – رحمه الله – مقدم الفعاليات والبرامج بالمهرجانات بالمنطقة والذي توفي مساء امس غرقا اثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.
وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
مشيدًا سموه ، بما قدمه الفقيد من مشاركات في مختلف الفعاليات والمهرجانات وبفعاليات ابناء الشهداء والأعمال التطوعية من خلال عمله الاعلامي والتطوعي بالمنطقة ومحافظاتها ، وفي خدمة الدين وولاة الأمر والوطن .
فيما عبر والد وأسرة وذوي الفقيد “الحكمي” عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .
نائب أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي أسرة الاعلامي علي الحكمي
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي أسرة الاعلامي علي بن رفدان الحكمي – رحمه الله – مقدم الفعاليات والبرامج بالمهرجانات بالمنطقة والذي توفي مساء امس غرقا اثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.
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