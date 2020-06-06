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نائب أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي أسرة الاعلامي علي الحكمي

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نائب أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي أسرة الاعلامي علي الحكمي

نائب أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي أسرة الاعلامي علي الحكمي
http://almnatiq.net/?p=871610
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي أسرة الاعلامي علي بن رفدان الحكمي – رحمه الله – مقدم الفعاليات والبرامج بالمهرجانات بالمنطقة والذي توفي مساء امس غرقا اثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.
وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
مشيدًا سموه ، بما قدمه الفقيد من مشاركات في مختلف الفعاليات والمهرجانات وبفعاليات ابناء الشهداء والأعمال التطوعية من خلال عمله الاعلامي والتطوعي بالمنطقة ومحافظاتها ، وفي خدمة الدين وولاة الأمر والوطن .
فيما عبر والد وأسرة وذوي الفقيد “الحكمي” عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .

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