نائب أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي أسرة الاعلامي علي الحكمي

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي أسرة الاعلامي علي بن رفدان الحكمي – رحمه الله – مقدم الفعاليات والبرامج بالمهرجانات بالمنطقة والذي توفي مساء امس غرقا اثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.

وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

مشيدًا سموه ، بما قدمه الفقيد من مشاركات في مختلف الفعاليات والمهرجانات وبفعاليات ابناء الشهداء والأعمال التطوعية من خلال عمله الاعلامي والتطوعي بالمنطقة ومحافظاتها ، وفي خدمة الدين وولاة الأمر والوطن .

فيما عبر والد وأسرة وذوي الفقيد “الحكمي” عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .