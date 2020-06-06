احدث الأخبار

6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة
أبرز المواد
 منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”
أبرز المواد
 “ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً
منطقة تبوك
 تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الأحد القادم انتهاء التسجيل في أكاديمية نيوم لخريجي الثانوية العامة
منطقة تبوك
 “البيئة” : المحافظة على “التنوع الأحيائي” عالمياً يحافظ على أكثر من ثمانية ملايين نوع من النباتات والحيوانات ونظمها البيئية
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط مسلخ مخالف وتتلف 165 كجم من المعسل المغشوش
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يقر قانونا للتنسيق في مكافحة الأوبئة وتداعيات كورونا
أبرز المواد
 تفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي.. نص إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن تسجيل (3121) حالة مؤكدة جديدة وتؤكد أهمية التباعد الاجتماعي
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي أسرة الاعلامي علي الحكمي
منطقة جازان
6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

أبرز المواد
منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

أبرز المواد
“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً

“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً

منطقة تبوك
تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تضبط مسلخ مخالف وتتلف 165 كجم من المعسل المغشوش

بلدية القطيف تضبط مسلخ مخالف وتتلف 165 كجم من المعسل المغشوش
http://almnatiq.net/?p=871622
المناطق - القطيف

أسفرت حملة ميدانية نفذتها بلدية محافظة القطيف عن ضبط مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في أحد المزارع، بالإضافة الى اتلاف 165 كجم من المعسل والجراك منتهي الصلاحية والمخالف لشروط البيع.

يأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، بالإضافة الى نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن فرق الرقابة الميدانية ضبطت مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في أحد المزارع، لافتا الى اتلاف أكثر من 1400 كجم من الأحشاء والمقادم وبعض اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية وتدني النظافة العامة، وعدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى، مشيرا الى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وحذر المهندس الحسيني من الذبح العشوائي لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضًا يعرض الذبائح للفساد بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مؤكدا أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم.

وأضاف المهندس الحسيني أن فرق المراقبة اتلفت 165 كجم من المعسل والجراك منتهي الصلاحية والمخالف لشروط البيع، لافتا الى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم.

وقال أن البلدية تكثف الرقابة بشكل مستمر من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأكد على تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

روابط ذات صلة

تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن
هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية

هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية
وفاة طبيب نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” في الشرقية.. و”الصحة” تنعيه

وفاة طبيب نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” في الشرقية.. و”الصحة” تنعيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*