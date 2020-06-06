بلدية القطيف تضبط مسلخ مخالف وتتلف 165 كجم من المعسل المغشوش

أسفرت حملة ميدانية نفذتها بلدية محافظة القطيف عن ضبط مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في أحد المزارع، بالإضافة الى اتلاف 165 كجم من المعسل والجراك منتهي الصلاحية والمخالف لشروط البيع.

يأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، بالإضافة الى نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن فرق الرقابة الميدانية ضبطت مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في أحد المزارع، لافتا الى اتلاف أكثر من 1400 كجم من الأحشاء والمقادم وبعض اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية وتدني النظافة العامة، وعدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى، مشيرا الى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وحذر المهندس الحسيني من الذبح العشوائي لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضًا يعرض الذبائح للفساد بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مؤكدا أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم.

وأضاف المهندس الحسيني أن فرق المراقبة اتلفت 165 كجم من المعسل والجراك منتهي الصلاحية والمخالف لشروط البيع، لافتا الى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم.

وقال أن البلدية تكثف الرقابة بشكل مستمر من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأكد على تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».