احدث الأخبار

أمانة جدة تنفذ أكثر من 170 ألف جولة رقابية منذ بداية جائحة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة
أبرز المواد
 منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”
أبرز المواد
 “ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً
منطقة تبوك
 تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الأحد القادم انتهاء التسجيل في أكاديمية نيوم لخريجي الثانوية العامة
منطقة تبوك
 “البيئة” : المحافظة على “التنوع الأحيائي” عالمياً يحافظ على أكثر من ثمانية ملايين نوع من النباتات والحيوانات ونظمها البيئية
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط مسلخ مخالف وتتلف 165 كجم من المعسل المغشوش
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يقر قانونا للتنسيق في مكافحة الأوبئة وتداعيات كورونا
أبرز المواد
 تفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي.. نص إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن تسجيل (3121) حالة مؤكدة جديدة وتؤكد أهمية التباعد الاجتماعي
أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ أكثر من 170 ألف جولة رقابية منذ بداية جائحة كورونا

أمانة جدة تنفذ أكثر من 170 ألف جولة رقابية منذ بداية جائحة كورونا

منطقة مكة المكرمة
6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

أبرز المواد
منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

أبرز المواد
“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً

“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً

منطقة تبوك

الأحد القادم انتهاء التسجيل في أكاديمية نيوم لخريجي الثانوية العامة

الأحد القادم انتهاء التسجيل في أكاديمية نيوم لخريجي الثانوية العامة
http://almnatiq.net/?p=871641
المناطق - تبوك
أعلنت شركة “نيوم” عن قرب انتهاء التسجيل في برنامجها التدريبي “نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف” الذي أعلن عنه مؤخراً ضمن مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم.
وحددت ” الشركة” الأحد القادم آخر موعد لاستقبال الطلبات داعيةً الخريجين والخريجات من أبناء وبنات المنطقة للمسارعة في التسجيل عبر موقع أكاديمية نيوم https://neom.ut.edu.sa/neomacademy/index.aspx مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب خلال السنوات الخمس القادمة بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم ويستقبل في عامه الأول نحو 1000 طالب وطالبة في ثلاثة تخصصات وهي السياحة والضيافة والأمن السيبراني حيث سيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم التي أعلن عنها في يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك ، وتكون الأولية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك .
يذكر أن برنامج “نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف” هو أحد البرامج المتعددة لبناء قدرات المجتمع المحلي التي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية حيث سبق أن أطلقت برنامج الابتعاث إلى الجامعات داخل وخارج المملكة وبرنامجا للتدريب الصيفي اللغة الإنجليزية لأبناء منطقة نيوم وجاري العمل على إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية في النصف الثاني من العام الجاري.

روابط ذات صلة

“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً

“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً
صحة تبوك تشارك بفريق طبي لتوعية المصلين في صلاة الجمعة

صحة تبوك تشارك بفريق طبي لتوعية المصلين في صلاة الجمعة
جمعية أيتام تبوك تستقبل 800 سلة غذائية ومواد تعقيمية من أرامكو السعودية

جمعية أيتام تبوك تستقبل 800 سلة غذائية ومواد تعقيمية من أرامكو السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*