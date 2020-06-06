هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية

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قامت ادارة التطوع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بتغطية 22 جامع لصلاة الجمعة بمنطقة (الدمام والخبر والظهران) بـ 95 متطوع من خلال المبادرة تم عمل نقاط فحص اولية لمداخل الجوامع وتنظيم دخول المصلين بمسارات ومسافات آمنه وقياس الحرارة والتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية من لبس الكمام وترك مسافات آمنة والتعقيم وتم تنظيم المصلين بالساحات الخارجية للجوامع وتنظيم خروج المصلين

بدعم من الغرفة التجارية بالمنطقة تم توزيع كمامات وقفازات وسجادات صلاة لاستعمال واحد بالاضافة للتعاون أمني جيد من الدوريات الامنية

والحمد لله يوجد تعاون ممتاز من الفرق التطوعية والتزام تام بتطبيق الاجراءات الوقائية بالجوامع حسب توجيهات وزارة الصحة فقد تم استبعاد من يوجد لديه اعراض وارتفاع حرارة ومن هم دون سن 15 سنه من دخول الجامع .