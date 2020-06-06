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تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

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تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=871650
المناطق - حفرالباطن
نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب لتطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد
(COVID-19) حيث تم تدريب 83 طبيباً ، 273 ممرضاً وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية وذلك بعد اجتياز التدريب النظري والعملي عبر منصة التدريب للإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب للممارسين الصحيين لتخصص الأطباء بنسبة ١١١٪؜ ولتخصص التمريض بنسبة ١٠٨٪؜. وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ، وتسعى صحة حفر الباطن على تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن.

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