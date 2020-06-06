احدث الأخبار

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”
أبرز المواد
 “ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً
منطقة تبوك
 تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الأحد القادم انتهاء التسجيل في أكاديمية نيوم لخريجي الثانوية العامة
منطقة تبوك
 “البيئة” : المحافظة على “التنوع الأحيائي” عالمياً يحافظ على أكثر من ثمانية ملايين نوع من النباتات والحيوانات ونظمها البيئية
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط مسلخ مخالف وتتلف 165 كجم من المعسل المغشوش
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يقر قانونا للتنسيق في مكافحة الأوبئة وتداعيات كورونا
أبرز المواد
 تفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي.. نص إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن تسجيل (3121) حالة مؤكدة جديدة وتؤكد أهمية التباعد الاجتماعي
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي أسرة الاعلامي علي الحكمي
منطقة جازان
 وفاة طبيب نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” في الشرقية.. و”الصحة” تنعيه
المنطقة الشرقية
منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

أبرز المواد
“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً

“ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً

منطقة تبوك
تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية

هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية

المنطقة الشرقية

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”
http://almnatiq.net/?p=871659
المناطق - واس

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان “جهود المملكة العربية السعودية لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار حياة” يقدمها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ويديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد بن حسن الشهري من خلال برنامج زووم (ZOOM), وذلك يوم الثلاثاء القادم 17شوال 1441الموافق 2020/6/9 م الساعة 9 مساء.
كما سيتم نقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب وسيرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى الرسمي على تويتر.

روابط ذات صلة

“البيئة” : المحافظة على “التنوع الأحيائي” عالمياً يحافظ على أكثر من ثمانية ملايين نوع من النباتات والحيوانات ونظمها البيئية

“البيئة” : المحافظة على “التنوع الأحيائي” عالمياً يحافظ على أكثر من ثمانية ملايين نوع من النباتات والحيوانات ونظمها البيئية
البرلمان العربي يقر قانونا للتنسيق في مكافحة الأوبئة وتداعيات كورونا

البرلمان العربي يقر قانونا للتنسيق في مكافحة الأوبئة وتداعيات كورونا
تفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي.. نص إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا

تفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي.. نص إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*