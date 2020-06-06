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6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة
http://almnatiq.net/?p=871662

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 395.977 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أعدّته وكالة “فرانس برس” السبت الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 6.782.890 إصابة مثبتة بكورونا في 196 بلداً ومنطقة. وتم إعلان تعافي 2.943.700 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب “فرانس برس” من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

موظفون في إحدى مستشفيات مكسيكو يتعاملون مع جثث المتوفين بكورونا

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 109.143 من بين 1.897.838 إصابة. وأعلن تعافي 491.706 أشخاص على الأقل من كورونا في الولايات المتحدة.

وتُعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40.261 من بين 283.311 إصابة.

وتليها البرازيل بـ35026 وفاة من بين 645.771 إصابة، من ثم إيطاليا بـ33.774 وفاة من بين 234.531 إصابة، تليها فرنسا التي سجّلت 29.111 وفاة من بين 190.052 إصابة.

يذكر أن هذا الترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.

وحتى اليوم، أعلنت الصين (ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة و83.030 إصابة (3 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، بينما تعافى 78329 شخصاً من كورونا فيها.

دفن أحد المتوفين بكورونا في غزة

وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا 182.708 وفيات من بين 2.248.511 إصابة حتى الآن. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 116.894 وفاة من بين 1.992.165 إصابة. وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62.458 وفاة من بين 1.245.077 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18.636 من بين 652.812 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10.248 وفاة من بين 458.222 إصابة، وفي إفريقيا 4902 وفاة من بين 177.477 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة من بين 8632 إصابة.

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