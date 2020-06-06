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لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=871668
المناطق _ بيروت

سجلت لبنان 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، 4 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و4 من اللبنانيين القادمين من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1320 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1732 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 29 وفاة، واستقرار عدد حالات الشفاء على 768 حالة.

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