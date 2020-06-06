احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية بجازان:لا صلاة فوق أسطح المساجد
أبرز المواد
 لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ أكثر من 170 ألف جولة رقابية منذ بداية جائحة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة
أبرز المواد
 منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”
أبرز المواد
 “ثقافة الحوار” .. ورشة عمل عن بعد بأدبي تبوك غداً
منطقة تبوك
 تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الأحد القادم انتهاء التسجيل في أكاديمية نيوم لخريجي الثانوية العامة
منطقة تبوك
 “البيئة” : المحافظة على “التنوع الأحيائي” عالمياً يحافظ على أكثر من ثمانية ملايين نوع من النباتات والحيوانات ونظمها البيئية
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط مسلخ مخالف وتتلف 165 كجم من المعسل المغشوش
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يقر قانونا للتنسيق في مكافحة الأوبئة وتداعيات كورونا
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بجازان:لا صلاة فوق أسطح المساجد

الشؤون الإسلامية بجازان:لا صلاة فوق أسطح المساجد

أبرز المواد
لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ أكثر من 170 ألف جولة رقابية منذ بداية جائحة كورونا

أمانة جدة تنفذ أكثر من 170 ألف جولة رقابية منذ بداية جائحة كورونا

منطقة مكة المكرمة
6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية بجازان:لا صلاة فوق أسطح المساجد

الشؤون الإسلامية بجازان:لا صلاة فوق أسطح المساجد
http://almnatiq.net/?p=871671
جازان _ فضة عطيف

أكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الاستاذ محمد بن عبده كريري أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد وهذا التصرف غير مسموح به وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظاما وجميع الأسطح مغلقة في المساجد وقد تم الاذن باقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفا للزحام وهي: مسجد الخير ومسجد حسين مساوى ومسجد الشيخ جابر عطيفي
وجميعها اقيمت بها صلاة الجمعة
وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي .
جاء ذلك رداَ على خبر نشر في بعض الصحف الالكترونية صباح السبت الرابع عشر من شهر شوال 1441 هجرية بأن (جوامع محافظة العارضة تستغل أسطحها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ).
حيث وجه فضيلة الشيخ المدخلي إدارة مساجد محافظة العارضة بمتابعة الامر والإفادة عن الحاجة لفتح مساجد إضافية لاستيعاب اعداد المصلين.
يذكر أن فرع وزارة الشؤون الاسلامية في جازان بصدد أضافة مساجد أخرى لمساندة الجوامع لأقامة صلاة الجمعة القادمة والتي قد تصل إلى 1000 مسجد إضافي في مرحلتها الثانية بعد فتح ( 816) مسجداُ وذلك لتخفيف الزحام وحماية المصلين من انتشار جائحة كوورنا .

روابط ذات صلة

لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة

6.7 مليون إصابة بكورونا في العالم.. منها 395 ألف وفاة
منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*