الشؤون الإسلامية بجازان:لا صلاة فوق أسطح المساجد

جازان _ فضة عطيف

أكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الاستاذ محمد بن عبده كريري أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد وهذا التصرف غير مسموح به وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظاما وجميع الأسطح مغلقة في المساجد وقد تم الاذن باقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفا للزحام وهي: مسجد الخير ومسجد حسين مساوى ومسجد الشيخ جابر عطيفي

وجميعها اقيمت بها صلاة الجمعة

وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي .

جاء ذلك رداَ على خبر نشر في بعض الصحف الالكترونية صباح السبت الرابع عشر من شهر شوال 1441 هجرية بأن (جوامع محافظة العارضة تستغل أسطحها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ).

حيث وجه فضيلة الشيخ المدخلي إدارة مساجد محافظة العارضة بمتابعة الامر والإفادة عن الحاجة لفتح مساجد إضافية لاستيعاب اعداد المصلين.

يذكر أن فرع وزارة الشؤون الاسلامية في جازان بصدد أضافة مساجد أخرى لمساندة الجوامع لأقامة صلاة الجمعة القادمة والتي قد تصل إلى 1000 مسجد إضافي في مرحلتها الثانية بعد فتح ( 816) مسجداُ وذلك لتخفيف الزحام وحماية المصلين من انتشار جائحة كوورنا .