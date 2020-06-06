سمو أمير منطقة عسير يشيد بجهودِ القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء

المناطق _ عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، بالجهودِ التي يقوم بها القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة في توفير الخدمات الكهربائية وضمان استمراريتها ، والنجاح في إدارة أعطالها في وقت قياسي.

وقال سموه:” مثلما أن للوطن أبطالًا على الحد الجنوبي ، وأبطالًا من رجال الأمن ، وأبطالًا من الصحة ، فأنا اليوم بين أبطال الكهرباء لما يعمل عليه هذا القطاع وأبطاله من تنفيذ للمشروعات، وصيانة للمواقع، وإصلاح للأعطال، وما اطلعت عليه من مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار ريال، فإنني وبعد هذا لا أقبل من أحد أن يقلل من حجم هذه المشروعات التي قدمتها القيادة – أيدها الله – لكل مواطن ومقيم في هذا الجزء من الوطن ، وأيضاً لا أقبل ظلمًا للعاملين أو إنكارًا لجهودهم”.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير منطقة عسير لمركز العمليات بإدارة كهرباء عسير ، حيث التقى بمنسوبي الشركة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين وذويهم، ونقل لهم تهنئة القيادة الحكيمة بعيد الفطر المبارك واطمأَن على سير العمل وانسيابية تقديم خدماتِ الكهرباء ، معبرًا عن شكره لذوي العاملين على دورهم في دعمِ أبنائهم العاملين ، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي تقديرًا لما يقدمونه ويبذلونه من جهود ، وحرص متواصل على جودة الخدمة المقدمة.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي أوضح فيه الفارق في مؤشرات الآداء ما بين عامي 2018م و 2019م ، حيث تحسنت مؤشرات الآداء في كهرباء عسير بنسبة 20%، فيما تحسنت خلال الربع الأول من 2020م بمعدل 30% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019م ، مضيفًا أن الشركة ستعمل على تحقيق مستهدفات الآداء المقررة من هيئة تنظيم الكهرباء بنهاية العام 2020.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء تخصيص ٢،٤ مليار ريال لمشروعات يجري العمل على تنفيذها ، تشمل توسعة محطة شرق أبها، والربط الحلقي بين محطات الفرعاء وشرق أبها ومصفاة جازان، وربط محطة شرق أبها بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة غرب محايل بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة بيشة بمحطة الشقيق، وإعادة توصيل خط هوائي بين محطتي عسير المركزية وجنوب أبها، وإنشاء وربط محطة وسط بيشة، وإنشاء محطة وادي بن هشبل، وإنشاء محطة الفرشة، وإنشاء محطة الحريضة، وربط محطة الحريضة وخميس البحر، وتوسعة محطة شمال أبها ومحطة سبت العلاية، ومحطة مستشفى عسير، وإنشاء محطتي السودة والرهوة.

وفي ختام اللقاء رفع منسوبو الشركة وذووهم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ، على الاهتمام والرعاية التي يولونها للمواطن والمقيم في كل جزء من أنحاء الوطن.