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سمو الأمير محمد بن ناصر يعزي والد الإعلامي علي الحكمي

سمو الأمير محمد بن ناصر يعزي والد الإعلامي علي الحكمي
http://almnatiq.net/?p=871683
جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي وأسرة الاعلامي علي بن رفدان الحكمي – رحمه الله – مقدم الفعاليات والبرامج بالمهرجانات بالمنطقة والذي توفي مساء امس غرقا اثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.
ودعا سمو أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

منوهًا سموه ، بما قدمه الفقيد من مشاركات في كافة الفعاليات والمهرجانات وبفعاليات ابناء الشهداء والأعمال التطوعية من خلال عمله الاعلامي والتطوعي بالمنطقة ومحافظاتها ، وذلك في خدمة الدين والوطن .

من جانبه عبر والد وذوي الفقيد الاعلامي “الحكمي” عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز لديه .

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