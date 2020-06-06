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العدل تطلق خدمة ” المواعيد الإلكترونية ” غداً عبر بوابة ناجز الإلكترونية

العدل تطلق خدمة ” المواعيد الإلكترونية ” غداً عبر بوابة ناجز الإلكترونية

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العدل تطلق خدمة ” المواعيد الإلكترونية ” غداً عبر بوابة ناجز الإلكترونية

العدل تطلق خدمة ” المواعيد الإلكترونية ” غداً عبر بوابة ناجز الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=871688
المناطق _ الرياض

وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة ” المواعيد الإلكترونية ” لعموم المستفيدين الراغبين الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة في المرافق العدلية ، حيث سيتاح تقديم المواعيد غداً الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.Sa.
وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بالدخول إلى أي مرفق عدلي ( جميع المحاكم وكتابات العدل والفروع وغيرها ) ما لم يحمل المستفيد موعداً بتاريخ الحضور في نفس اليوم والوقت المحدد ، موضحةً أن العمل في المرافق العدلية سيكون من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 6:30 مساءً.
وأوضحت الوزارة ، أن “المواعيد الإلكترونية” تضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الاشتراطات والإجراءات الاحترازيّة ، وتنظيم عملية الحضور للمقرات العدلية ، بحيث يتاح للمستفيدين طلب موعد إلكتروني للدخول إلى أي مرفق عدلي (محاكم، كتابات عدل، فروع الوزارة) في حال عدم توفّر الخدمة إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.Sa، أو من خلال مركز التواصل الموحد 1950.
وقالت الوزارة: إنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء والمحاكم أو فيما يخص التوثيق وخدمات كتابات العدل عبر بوابة ناجز ، مشددةً على ضرورة التقيّد بالاشتراطات الصحيّة عند الحصول على موعد وزيارة المرفق العدلي بلبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف واتباع التعليمات والإرشادات في المرفق العدلي.
ويمكن للمستفيد الحصول على موعد من خلال الدخول على بوابة ناجز Najiz.Sa عبر النفاذ الوطني الموحد ثم اختيار خدمة المواعيد ثم حجز موعد جديد، ويقوم بتعبئة بيانات الموعد وتحديد نوع الخدمة ليحصل بعدها على التذكرة الإلكترونية (باركود) التي لا تحتاج للطباعة ، ويكتفى الحضور بالباركود عن طريق الجوال أو أي جهاز ذكي لمقر المرفق العدلي مع الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.

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