أمانة الأحساء توظف التقنية الحديثة لتعزيز خدماتها إلكترونياً للتواصل الفعّال مع المستفيدين

المناطق _ فتحية عبداللة

تواصل أمانة الأحساء تقديم خدماتها الموجهة للمستفيدين عبر بوابتها الالكترونية، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتقنية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات طّورت خدمة المعاملات التي أطلقتها عام 1436هـ “في خدمتكم” لتحسين شمولية الخدمة، حيث تتيح للمستفيدين تقديم معاملاتهم وأرشفة وثائقهم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الأمانة والبلديات التابعة لها وتتبع المعاملة آلياً عبر إشعارات نصية (SMS) تُعلم المستفيد بحالة معاملته وتحركاتها، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الالكترونية ودعم مبادرة “أمانة بلا ورق”.

وبين المهندس الملحم أن تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية، وتحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبما يخدم المواطن والمقيم بصفة أمثل.