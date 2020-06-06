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د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني

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المعلمي: المقاطعة مع قطر يمكن أن تستمر لسنوات بسبب موقفها المتعنت

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المعلمي: المقاطعة مع قطر يمكن أن تستمر لسنوات بسبب موقفها المتعنت

المعلمي: المقاطعة مع قطر يمكن أن تستمر لسنوات بسبب موقفها المتعنت
http://almnatiq.net/?p=871699
المناطق _ الرياض

قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن قطر دولة صغيرة وعليها أن تتكيف وتنسجم لتعيش في محيطها العربي والخليجي.

وأضاف المعلمي، خلال لقاء مع “بي بي سي”، أن الخلاف مع قطر يمكن تجاوزه وإنهاء المقاطعة معها في حال استجابت الدوحة لجميع المطالب المشروعة التي وضعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأوضح أن من بين هذه المطالب إنهاء الوجود العسكري التركي، وتخفيض العلاقة مع إيران، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، والابتعاد عن التحريض وإعطاء مساحة من الأرض والمنابر الإعلامية للمحرضين والمعارضين والإرهابيين ومن يساندهم.

وشدد على أن المقاطعة مع قطر يمكن أن تستمر لسنوات في حال استمرت قطر في موقفها المتعنت، لافتاً إلى أن المسؤولين في قطر هم من يستطيعون أن يقرروا ذلك.

وقال المعلمي إن عدم استجابة قطر للمطالب لا يعدو كونه شيئا من التعنت ومن ضيق الأفق ونظرتهم إلى أنهم يمكن يحققوا نتائج بتحالفات مع الأطراف الخارجية أفضل مما يمكن أن يحققوه مع أشقائهم في مجلس التعاون.

وأكد أنه في حال استجابت قطر للشروط ونفذت المطالب فإن الدول الأربع ستحتضن قطر والشعب القطري، الذي ينبغي أن يعود لمكانه الطبيعي بين شعوب دول الخليج العربية.

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