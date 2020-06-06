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الولايات المتحدة تسجّل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=871702
المناطق _ واشنطن

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,891,690 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 109,192 حالة وفاة.

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