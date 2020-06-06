د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني

المناطق _ فهد المريخي

في ظل الاستعدادات لإطلاق مهرجان سينمانا 2020 الذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب عبر المنصة الالكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان ، كلف رئيس الاتحاد مسعد فودة الأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب المخرج د. عمر الجاسر للقيام بمهام المستشار الإعلامي للمهرجان بالإضافة الى اختيار الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفن بجريدة الأنباء الكويتية مديراً للمركز الإعلامي لمهرجان سينمانا للفيلم العربي بدورته الأولى وذلك لخبرته الطويلة في إدارة المراكز الإعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.

المهرجان يهدف إلى تقديم أفلام سينمائية لإبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة هذه جائحة كورونا ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.