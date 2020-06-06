احدث الأخبار

د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني
المنطقة الشرقية
 وزير الصحة : سيتم التوسع بعيادات تطمن في اليومين القادمة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
أبرز المواد
 المعلمي: المقاطعة مع قطر يمكن أن تستمر لسنوات بسبب موقفها المتعنت
أبرز المواد
 أمانة الأحساء توظف التقنية الحديثة لتعزيز خدماتها إلكترونياً للتواصل الفعّال مع المستفيدين
المنطقة الشرقية
 إيطاليا تسجل 72 حالة وفاة بفيروس كورونا و270 إصابة جديدة
أبرز المواد
 العدل تطلق خدمة ” المواعيد الإلكترونية ” غداً عبر بوابة ناجز الإلكترونية
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يعزي والد الإعلامي علي الحكمي
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة عسير يشيد بجهودِ القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء
أبرز المواد
 صندوق النقد العربي يقرض تونس 98 مليون دولار
أبرز المواد
 المملكة ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بجازان:لا صلاة فوق أسطح المساجد
أبرز المواد
د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني

د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني

المنطقة الشرقية
وزير الصحة : سيتم التوسع بعيادات تطمن في اليومين القادمة

وزير الصحة : سيتم التوسع بعيادات تطمن في اليومين القادمة

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29,034 إصابة مؤكدة و 1,128 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أبرز المواد
المعلمي: المقاطعة مع قطر يمكن أن تستمر لسنوات بسبب موقفها المتعنت

المعلمي: المقاطعة مع قطر يمكن أن تستمر لسنوات بسبب موقفها المتعنت

أبرز المواد

د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني

د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=871708
المناطق _ فهد المريخي

في ظل الاستعدادات لإطلاق مهرجان سينمانا 2020 الذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب عبر المنصة الالكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان ، كلف رئيس الاتحاد مسعد فودة الأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب المخرج د. عمر الجاسر للقيام بمهام المستشار الإعلامي للمهرجان بالإضافة الى اختيار الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفن بجريدة الأنباء الكويتية مديراً للمركز الإعلامي لمهرجان سينمانا للفيلم العربي بدورته الأولى وذلك لخبرته الطويلة في إدارة المراكز الإعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.

المهرجان يهدف إلى تقديم أفلام سينمائية لإبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة هذه جائحة كورونا ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.

 

روابط ذات صلة

أمانة الأحساء توظف التقنية الحديثة لتعزيز خدماتها إلكترونياً للتواصل الفعّال مع المستفيدين

أمانة الأحساء توظف التقنية الحديثة لتعزيز خدماتها إلكترونياً للتواصل الفعّال مع المستفيدين
تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن

تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بحفر الباطن
هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية

هلال الشرقية يطلق مبادرة بيوت الرحمن وبالتعاون مع غرفة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*