جموع من الأهالي والإعلاميين يشيعون الاعلامي علي الحكمي

شيّع جموع من الاهالي والاعلاميين والاصدقاء ، اليوم السبت، بمحافظة بيش بجازان الإعلامي الشاب علي بن رفدان الحكمي، الذي توفي غرقاً أمس بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان .

ونعى حكمي عددٌ من أصدقائه المقربين والاعلاميين ، في تغريدات عبر موقع “تويتر”، وأعادوا نشر آخر الفيديوهات التي كان وثقها عبر حسابه في “السناب شات “.

من جانبه، قدّم سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر وسمو نائبه ، خالص تعازيهما ومواساتهما لذوي وأسرة الإعلامي علي حكمي، داعين الله عز وجل أن يرحمه وأن يلهم ذويه السلوان والصبر.