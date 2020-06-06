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جموع من الأهالي والإعلاميين يشيعون الاعلامي علي الحكمي

جموع من الأهالي والإعلاميين يشيعون الاعلامي علي الحكمي

منطقة جازان
د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني

د. عمر الجاسر مستشار إعلامي ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي لمهرجان ” سينمانا الأول ” الإلكتروني

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جموع من الأهالي والإعلاميين يشيعون الاعلامي علي الحكمي

جموع من الأهالي والإعلاميين يشيعون الاعلامي علي الحكمي
http://almnatiq.net/?p=871712

شيّع جموع من الاهالي والاعلاميين والاصدقاء ، اليوم السبت، بمحافظة بيش بجازان الإعلامي الشاب علي بن رفدان الحكمي، الذي توفي غرقاً أمس بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان .

ونعى حكمي عددٌ من أصدقائه المقربين والاعلاميين ، في تغريدات عبر موقع “تويتر”، وأعادوا نشر آخر الفيديوهات التي كان وثقها عبر حسابه في “السناب شات “.

من جانبه، قدّم سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر وسمو نائبه ، خالص تعازيهما ومواساتهما لذوي وأسرة الإعلامي علي حكمي، داعين الله عز وجل أن يرحمه وأن يلهم ذويه السلوان والصبر.

 

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