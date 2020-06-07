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الأحوال المدنية تؤكد أن استقبال المستفيدين سيكون بالمواعيد المسبقة عبر منصة ” أبشر”

الأحوال المدنية تؤكد أن استقبال المستفيدين سيكون بالمواعيد المسبقة عبر منصة ” أبشر”
http://almnatiq.net/?p=871717
المناطق _ الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن جميع خدماتها التي تتطلب الحضور للمكاتب ستكون من خلال حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الالكترونية المتوفرة في منصة “أبشر”، وذلك لضمان تحقيق التباعد الجسدي داخل المكاتب وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية للحفاظ على السلامة العامة مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.
ودعت الأحوال المدنية المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها المقدمة عن بعد عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ” أبشر” دون الحاجة للمراجعة.
وبينت أن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المتوفرة حاليا في منصة أبشر هي : خدمة “الاستعلام عن المعاملات المتداولة” , وخدمة “الإبلاغ عن الوثائق المفقودة” , وخدمة “بياناتي” , وخدمة “تسجيل المواليد ” , وخدمة “إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج” , وخدمة ” إصدار و إيصال سجل الأسرة للأمهات”.
وأشارت إلى أنه بإمكان المواطنين الذين لديهم حالات طارئة التواصل مع مركز العناية بالعملاء لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة عبر الاتصال على الرقم الموحد ( 920022133 )، أو عبر البريد الإلكتروني ( [email protected])، أو حساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@AhwalCare).

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