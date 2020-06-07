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19 يونيو .. مانشستر يونايتد يحل ضيفا على توتنهام والمدرب يؤكد جاهزية الفريق

19 يونيو .. مانشستر يونايتد يحل ضيفا على توتنهام والمدرب يؤكد جاهزية الفريق

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19 يونيو .. مانشستر يونايتد يحل ضيفا على توتنهام والمدرب يؤكد جاهزية الفريق

19 يونيو .. مانشستر يونايتد يحل ضيفا على توتنهام والمدرب يؤكد جاهزية الفريق
http://almnatiq.net/?p=871729
المناطق - الرياض

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أولي جونار سولشاير جاهزية فريقه لمواجهة توتنهام لدى استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على توتنهام يوم 19 يونيو، بعد يومين من بدء الموسم مرة أخرى وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز، بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، كما أن الفريق مازال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.
وقال سولشاير للموقع الرسمي للنادي اليوم السبت: ” الجميع يعلم أننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا”.
وأضاف: “نعلم أنها مباراة كبيرة للجميع. كنا نواجه تشيلسي عندما بدأ الدوري هذا الموسم، لذلك أنا واثق أن لاعبينا يمكنهم دخول مباراة توتنهام بعقلية أنهم سيلعبون لتقديم مباراة جيدة في كرة القدم”.
وتابع:”إنه موسم قصير، فقط تسع مباريات (في الدوري الإنجليزي) لذلك يمكننا تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط وتقديم آداء جيد. وإذا تمكنا من تقديم آداء جيد الآن، يمكن أن ينتهي بنا المطاف بالفوز ببعض الكؤوس”.

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