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نعي لفلويد.. بلوحة تصور العلم الأمريكي يحترق

نعي لفلويد.. بلوحة تصور العلم الأمريكي يحترق
http://almnatiq.net/?p=871737
المناطق - الرياض

نشر رسام الشارع البريطاني بانكسي عملا فنيا جديدا على الإنترنت، السبت، يصور فيه العلم الأميركي وقد أمسكت به النار من شمعة تشكل جزءا من نصب تذكاري لشخص من أصول أفريقية على غرار النصب التذكاري للجندي المجهول.

وظهر العمل الفني، بينما تجمع آلاف الأشخاص في لندن ومدن أخرى في أنحاء العالم للاحتجاج على وفاة جورج فلويد في 25 مايو في مينيابوليس بعدما جثا على عنقه فرد شرطة احتجزه لمدة 9 دقائق تقريبا.

وكتب بانكسي في تعليق قصير مرفق بالصورة على موقع إنستغرام للصور “النظام الأبيض خذل الملونين”.

وشبه بانكسي العنصرية بأنبوب مكسور أغرق شقة في الطابق السفلي، وقال إن سكان الطابق السفلي سيكون من حقهم اقتحام الشقة في الطابق العلوي لإصلاح المشكلة.

وكتب بانكسي إلى جانب الصورة “هذه مشكلة صنعها البيض. وما لم يقم البيض بإصلاحها، سيضطر شخص ما لصعود الدرج وركل الباب بقدمه”.

وكثيرا ما يختار بانكسي قضايا عامة مثارة على نطاق واسع لتكون موضوعا لأعماله الفنية التي يتخذ من جدران الشوارع معرضا لها وينشرها بالتزامن على حسابه في إنستغرام لإثبات ملكيته الفكرية لها.

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