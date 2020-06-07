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المُطلق رداً على من يرى أن كورونا مؤامرة: أصحاب عقول مُتخلفة ولديهم لوثة عقلية

المُطلق رداً على من يرى أن كورونا مؤامرة: أصحاب عقول مُتخلفة ولديهم لوثة عقلية
http://almnatiq.net/?p=871767
المناطق_الرياض

ردّ عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على المُشككين في حقيقة وجود فيروس كورونا المُستجد، مشيراً إلى أن هؤلاء يعيشون بعقول مُتخلفة ولديهم لوثة عقلية ويجدون مَن يصدقهم

وقال المُطلق، إن أحد المُشككين تواصل معه واستفسر منه عن حقيقة الوباء، مبيناً أنه تعجب من السؤال خاصةً أن كل دول العالم عانت من الفيروس ودفعت المليارات، والمستشفيات تعج بالمُصابين من مختلف الطبقات وشرائح المجتمع

وأضاف المطلق خلال إحدى حلقات سؤال على الهاتف الذي يبث على إذاعة القرآن الكريم ، أن وباء كورونا خطير ومن أشد الأوبئة والأمراض التي شهدها العالم خلال نصف قرن وعطل جميع مناحي الحياة وينتشر مثل النار في الهشيم، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية

وشدد على أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، بل تعدّى الأمر ذلك كون المُصاب يقتل نفسه وغيره، ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يعرّض نفسه وأهله وغيره للعدوى

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