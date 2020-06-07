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لقطات “مذهلة” لـ “قمر الفراولة” في بريطانيا.. وسبب تسميته بهذا الاسم

لقطات “مذهلة” لـ “قمر الفراولة” في بريطانيا.. وسبب تسميته بهذا الاسم
http://almnatiq.net/?p=871770
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رصد البريطانيون قمرا مكتملا، أول أمس الجمعة، يعرف باسم “قمر الفراولة”، أو “قمر الورد”.

ووفقا لـ “الديلي ميل” البريطانية، تزامن هذا المشهد مع خسوف قمري، وظهر القمر في أشكال مذهلة رغم مخاوف البريطانيين من أن تتسبب الغيوم في إخفاء هذا المشهد الرائع.

ووصل القمر إلى تمام اكتماله في عدة مناطق بالمملكة، ولجأ العديد من المصورين إلى الكاميرات لالتقاط مشاهد فريدة.

ويعتقد أن القمر عرف بهذا الاسم لأنه يظهر موشحا باللون الوردي، كما تشير الأساطير إلى أن اسم الفراولة التصق بالقمر المكتمل في هذا الوقت من العام، لأن ظهوره يتزامن مع موسم قطف الفراولة في الولايات المتحدة.

كما تطلق بعض الدول الأوروبية على القمر في هذه المرحلة اسم “القمر الحار” لأنه يتزامن مع بداية موسم الصيف.

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