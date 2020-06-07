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طبيب سعودي مقيم في أمريكا يكشف عن موعد التوصل للقاح ضد كورونا

طبيب سعودي مقيم في أمريكا يكشف عن موعد التوصل للقاح ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=871776
المناطق_الرياض

قال طبيب سعودي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس “كورونا” المُستجد مع نهاية العام المقبل.

وأوضح الطبيب محمد العنقري في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن اللقاح لن ينتج ويعرض للعامة بشكل سريع؛ لإمكان وجود أضرار غير متوقعة له، مشيراً إلى أن أي بحث علمي يُنتج عنه لقاح يمر بثلاث مراحل كل مرحلة فيها أطول من الأخرى.

وأشار إلى أن مراكز الأبحاث قد يكون لديها ما تخفيه من معلومات حول الموعد بالتحديد في إطار الأسبقية العلمية، داعياً مواطني المملكة إلى التركيز على التباعد الاجتماعي والوقاية والنظافة.

وأبدى العنقري إعجابه الشديد بالأطباء السعوديين في مدينة بوسطن الأمريكية وحرصهم على المساعدة، ووجودهم بالجبهات الأمامية في مواجهة “كورونا”.

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