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ضربة موجعة لبايرن قبل أربع جولات من النهاية

ضربة موجعة لبايرن قبل أربع جولات من النهاية
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المناطق_وكالات

سيفتقد بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الهداف الأول روبرت ليفاندوفسكي وزميله توماس مولر عند مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ في مباراة قد تحسم اللقب الأسبوع المقبل

وقال بايرن عقب الفوز 4-2 على باير ليفركوزن السبت، إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري

وقبل أربع جولات من النهاية يتصدر بايرن الدوري بفارق سبع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني

وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف السبت ثم فاز حامل اللقب على مونشنغلادباخ في اليوم ذاته، أو ربما يتأجل الحسم إلى جولة أخرى

ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا الموسم بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفا، بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفا كان أحدثها للمهاجم البولندي السبت

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف النشاط الشهر الماضي بعد التوقف في مارس بسبب جائحة كوفيد-19

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