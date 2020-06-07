الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات .

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء – بمشيئة الله تعالى – .