عدد مصابي فيروس كورونا في العالم يقترب من 7 ملايين

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عدد مصابي فيروس كورونا في العالم يقترب من 7 ملايين

عدد مصابي فيروس كورونا في العالم يقترب من 7 ملايين
http://almnatiq.net/?p=871796
المناطق_وكالات

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من سبعة ملايين شخص يوم السبت مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند.

ويوجد حوالي 30 في المئة من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15 في المئة من حالات الإصابة.

واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.

وسجلت الولايات المتحدة زهاء ربع عدد الوفيات لكن الضحايا في أمريكا الجنوبية يزدادون بوتيرة سريعة.

ويوازي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في خمسة أشهر فقط عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا وهو أحد أشد الأمراض المعدية فتكا في العالم.

ويشير إحصاء لرويترز يستند إلى تقارير رسمية للحكومات إلى أن أول وفاة بالفيروس أعلنت في العاشر من يناير كانون الثاني بمدينة ووهان الصينية، واستغرق الأمر حتى مطلع أبريل نيسان لاجتياز رقم مئة ألف وفاة. وارتفع عدد الوفيات من 300 ألف إلى 400 ألف في 23
يوما فقط.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة نحو 110 آلاف وهو الأكبر في العالم حاليا.

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