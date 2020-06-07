“هدف” يعلّق برنامج “صيفي” هذا العام ويدعو للاستفادة من منصتي “سبل” و”دروب”

المناطق_الرياض

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة حالياً لمجابهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، علّق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامج التدريب الصيفي لهذا العام الذي كان مقرراً تنفيذه في ذي القعدة 1441 هـ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه “لتحقيق المنفعة للمستفيدين خلال هذه الفترة فإن الصندوق سيستمر في تقديم خدماته من خلال المنصات الالكترونية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز مبدأ إكساب المعارف والمهارات للطلاب والطالبات“.

وأضاف، إن منصة سبل للإرشاد المهني (https://subol.sa) تسهم في تثقيف الطلاب والطالبات ومساعدتهم في التعرف على توجهاتهم وميولهم واستغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى برامج التدريب الالكترونية عبر منصة دروب doroob.sa والتي تعتبر من أهم المنصات الالكترونية التي تقدم التدريب عن بعد من خلال البرامج المتنوعة في العديد من مجالات التدريب والتي تحقق احتياجات اغلب قطاعات الأعمال.