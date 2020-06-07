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توكل كرمان تحرض على الزحف نحو بنغازي

توكل كرمان تحرض على الزحف نحو بنغازي
http://almnatiq.net/?p=871821
المناطق_وكالات

تجاهلت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، مبادرات السلام الساعية لوقف نزيف الدماء في ليبيا، والتي كان آخرها “إعلان القاهرة” الداعي إلى حل الأزمة سلميا، وأعربت عن “شوقها” لمزيد من الاقتتال.

ونشرت كرمان تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيها: “لا بد من بنغازي وإن طال السفر، واشوقاه لعاصمة ثورة فبراير الليبية”، داعية إلى مزيد من إشعال الحرب بين الليبيين حتى تصل ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من مرتزقة أردوغان إلى بنغازي.

وعلق العديد من الناشطين على منصة تويتر على تغريدة كرمان، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية، بعبارات استهزائية وبسخرية واضحة، منتقدين تدخلها في شؤون الدول العربية، وطالبوها بتوجيه أسلحتها نحو الأعداء الحقيقين في اليمن، ميليشيا الحوثي التي تعيث فساداً في البلاد.

وقال أحد المغردين: “الأفضل أن تعودي أولاً إلى صنعاء”، فيما علق آخر “دعي الشعوب تختار مصائرها بدون تدخل خارجي”.

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