شركات يابانية تطور كمامات طبية تقاوم الرطوبة والحرارة

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http://almnatiq.net/?p=871827
المناطق_متابعات

تسعى العديد من الشركات في مختلف المجالات في اليابان لتطوير أقنعة وجه باردة وجافة لمساعدة الناس في مواجهة حرارة الصيف المرتفعة القادمة، حيث يواصلون ارتداء الكمامات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، أن الطلب يزداد على الأقنعة المناسبة للاستخدام الصيفي في اليابان وأجزاء أخرى من العالم، حيث يحذر الخبراء من مخاطر مثل صعوبات التنفس والجفاف عند ارتداء الكمامات العادية في الموسم الحار والرطب.

وتقدم شركات من مختلف الصناعات لم تنتج كمامات قبل ذلك أبدا حلولا، مع خبرتها الخاصة التي تتباين من مواد التبريد عالية التقنية إلى الأفكار المثيرة للاهتمام مثل وضع عبوات من غازات التبريد داخل الأقنعة.

وتدخل عدة شركات بنشاط سوق الكمامات الصيفية بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ بالكامل بسبب وباء كورونا في 25 مايو.

 

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