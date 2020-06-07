صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطهم في ارتكاب ( 83 ) جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من غرف محطات توزيع الكهرباء بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في ارتكاب 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية
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