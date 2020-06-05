مدير تعليم عنيزة يتفقد عملية تسليم وثائق التخرج للطلبة وعقد الاختبارات البديلة

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تفقد سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، صباح اليوم الأحد، عملية تسليم وثائق التخرج للطلبة بعد انتهاء العام الدراسي لهذا العام، كما اطلع على عقد الاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، وذلك في ثانوية الشيخ ابن سعدي، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون “البنين” عبدالله القرزعي وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وشدد “الحربي” خلال زيارته للمدرسة على ضرورة الالتزام بكافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لضمان سلامة الجميع.

وقدم مدير تعليم عنيزة شكره لكافة المعلمين والمعلمات الذي لا يدخرون جهدا في خدمة الميدان التعليمي، وكذلك قدم الشكر للطلاب والطالبات على ما بذلوه من سعي نحو التعلم الجيد في هذه الظروف، كما شكر الأجهزة الإدارية وكافة القيادات التعليمية على ما قدموه من جهود لتحقيق أهداف الوطن التعليمية وتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.