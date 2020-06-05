بلدية دومة الجندل تطرح فرص إستثمارية

المناطق - الجوف

طرحت بلدية محافظة دومة الجندل عدداً من المواقع الإستثمارية المتميزة بالمحافظة والقرى التابعة لها ، وذلك ضمن خطتها لتنمية مواردها الذاتية ، وتنوعت الفرص الاستثمارية بمحافظة دومة الجندل لتشمل مستوصفاً طبياً وشققاً سكنية ومجمعاً تعليمياً بغرب المحافظة وسوقاً للخضار بجانب سوق اللحوم ومجمع بولفارد على طريق الملك عبدالعزيز، بالإضافة لمحطة وقود بمركز الرديفة وقصراً للأفراح بمركز أصفان ، داعية الجميع الأطلاع على المزيد من تفاصيل الأستثمارات من خلال منصة فرص الأستثمارية .

وحددت بلدية دومة الجندل يوم (الثلاثاء) 17 شوال 1441 أخر يوم لشراء النسخ وتقديم العطاءات، وسيكون يوم الأربعاء الموافق 18 شوال 1441 فتح المظاريف سائلة الله للجميع التوفيق ..