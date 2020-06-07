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سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

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سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=871872
المناطق - واس

سجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أنها عدد الوفيات بلغ 75 وفاة، فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2907 والحالات المنومة اليوم 68 وإجمالي المنومين 290 والحالات المنومة في العناية المركزة 75.

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