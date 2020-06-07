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نائب أمير منطقة جازان يلتقي عن بعد عبر – الاتصال المرئي- برئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي عن بعد عبر – الاتصال المرئي- برئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

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نائب أمير منطقة جازان يلتقي عن بعد عبر – الاتصال المرئي- برئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي عن بعد عبر – الاتصال المرئي- برئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=871882

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد عبر -الاتصال المرئي – اليوم، بفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا ، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة.
ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس محكمة الاستئناف بجازان ، متمنياً له التوفيق في القيام بالمهام المنوطة بهم.
واطلع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء على التقرير الخاص بإنجازات محكمة الاستئناف والطرق والآليات التي اتخذتها للتعامل -عن بعد- وإنجازات المعاملات والقضايا المقدمة للمحكمة خلال الفترة الماضية مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا ، مستمعاَ سموه لشرح مفصل من رئيس المحكمة حول التقرير وما تضمنه من أرقام وإحصائيات.
وأعرب سموه عن سعادته بما اطلع عليه واستمع إليه حول سير عمل المحكمة ، منوها بما يجري تقديمه من أعمال وخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة لإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
من جانبه عبر رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة جازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالي العون والتوفيق.

 

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