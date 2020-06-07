أمير الشرقية : مبادرات الغرفة التجارية في جائحة كورونا المستجد أكدت أهمية القطاع الخاص في التنمية الشاملة

ونوه سموه بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله – من دعمٍ للقطاع الخاص، لتجاوز آثار جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” والتي أسهمت في تعزيز قدرات وإمكانيات القطاع الخاص، وعززت من مساهمته في التنمية الاقتصادية، مؤكداً سموه أن الفترة القادمة تحمل المزيد من الفرص للقطاع الخاص، واغتنامها لن يكون إلا بالطاقات والقدرات الوطنية، مشيداً سموه بما نفذته غرفة الشرقية من مبادرات مجتمعية، شملت منسوبي القطاع الصحي، وإعمار بيوت الله، وغيرها من المبادرات التي شملت مختلف القطاعات، مشيراً سموه أن دور الغرفة التجارية وما أطلقته من مبادرات عبر مختلف اللجان، وما قدمته من دعم عبر لجنة أصدقاء المرضى يؤكد دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة، مبيناً سموه أهمية مواصلة العمل لتقديم المزيد من المبادرات لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواصلة عملها والتغلب على آثار هذه الجائحة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل والمستمر، وحرصه على تعزيز مساهمة الغرفة في المبادرات الاجتماعية، مؤكداً أن الغرفة تواصل العمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت وستقدم العديد من اللقاءات والورش والندوات من أجل إيصال صوت القطاع الخاص لصناع القرار، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للعمل نحو التنمية المتكاملة.