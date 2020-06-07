جمعية إيثار وبلدية الخبر يطلقان مبادرة ” لا ترميها”

أطلقت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية ” إيثار” ‏بالتعاون مع بلدية محافظة ⁧‫الخبر‬⁩ مبادرة(لا ترميها‬⁩)والتى تهدف للمحافظة على البيئة وتعزيز الصحة العامة عن طريق مكافحة نشر عدوى ⁧‫فيروس كورونا المستجدّ‬⁩ COVID-19 التي قد يسببها التخلص غير الصحيح من الكمامات وذلك بالتزامن مع إطلاق أول سوق مبتكر ( فود ترك ) للخضار والفواكه، الذي أطلقته أمانة المنطقة ضمن الاجراءات الاحترازية المتّبعة للحد من فايروس ” كورونا المستجد “، ومن ضمنها منع التكدس في مراكز بيع المواد الغذائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن علي التركي حرص الجمعية منذ نشأتها على توعية كافة المستفيدين من خدماتها من مرضى الفشل العضوي وعائلاتهم بالطرق الصحية الآمنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، لاسيما مع استمرار جائحة كورونا، ومن بين المبادرات التوعوية حملة ( لا ترميها) والتي جاءت بعد انتشار ممارسات خاطئة من عدد من الأشخاص بعد التسوق وعدم ورمي ” الكمامات والقفازات” في الأماكن المخصصة لها بل رميها في الشارع دون الاكتراث لخطورتها وخصوصا على مرضى القصور العضوي، ولذلك فقد اتفقت الجمعية مع بلدية الخبر مشكورة في توعية المجتمع من هذا التصرف واتباع الطرق الصحيحة، مقدما شكره لرئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي ولكافة العاملين معه لتعاونهم مع الجمعية في تنفيذ هذه المبادرة وتهيئة كافة السبل الممكنة لانجاحها، متمنيا السلامة والصحة لكافة أفراد المجتمع.

فيما أشارت وعد شراحيلي المدير التنفيذي للجمعية إلى أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها مبدئيا في عدد من المواقع الحيوية في محافظة الخبر كالأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات ومواقع البيع بالجملة، مبينة بأن فريق الجمعية والمتطوعين سيقومون بتنفيذ هذه المبادرة بتوزيع ” ملصقات توعوية ومنشورات صحية وأدوات تعقيم وقفازات وكذلك أكياس نفايات طبية ” مع التزامهم التام بالتعليمات المشددة للوقاية من فايروس كورونا وذلك بالأخذ بكافة الطرق الاحترازية من لبس الكمامات والقفازات الطبية ومخاطبة المستفيدين عن بعد وفقا للمسافة المحددة مترين على الأقل خلال التنفيذ.