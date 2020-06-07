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٤٦٩ طالبا وطالبة بالشرقية يعملون على تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي

٤٦٩ طالبا وطالبة بالشرقية يعملون على تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي
http://almnatiq.net/?p=871907
الدمام - عبدالله السعيدي
أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، وقوف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات على سير الاختبارات البديلة منذ باكورة انطلاقها وذلك بالوقوف على قاعات الاختبارات بالمدارس الثانوية المحددة بالمنطقة واطلاعهم على أداء الطلاب ومتابعة لجان التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور واستخراج النتائج وتسليم الوثائق.

     وحول  التجهيزات التي قامت بها إدارة تعليم الشرقية لعقد الاختبارات البديلة      لفت الباحص، إلى عدة إجراءات عملية في هذا الجانب يأتي في مقدمتها:  

تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة أعمال الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الراغبين في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي والطلاب والطالبات المتعثرين في النظام الفصلي والراسبين في بعض المواد بنظام المقررات، كذلك عملت الإدارة على متابعة تنفيذ آلية الاختبارات والاشراف عليها وحصر جميع الطلاب والطالبات في كل مكتب حيث بلغ عددهم ٤٦٩ طالبا وطالبة، فضلاً عن تهيئة المدارس والقاعات حسب أعداد الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد والإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة والتأكيد على الطلاب والطالبات بضرورة لبس الكمامة و القفازات ومتابعة ذلك باستمرار . 

     كما أشار الباحص إلى تحديد جدول الاختبارات  لجميع  طلاب وطالبات المدارس التابعة لكل مكتب تعليم، إضافة لتكليف معلمين ومعلمات  بإعداد اسئلة المواد حسب جدول مواصفات الاختبار الجيد للطلاب والطالبات الراغبين بتحسين مستواهم الدراسي .

     أما فيما يخص الطلاب والطالبات المسموح لهم بأداء الاختبارات أشار الباحص إلى :

-الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس .

-طلاب وطالبات المستوى السادس نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم وتغيبوا عن الاختبار الدور الأول للفصل الدراسي الاول والمستوى الخامس بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار  ذوي الأعذار .

-طلاب وطالبات المستوى السادس في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر من مستويات سابقة .

-طلاب وطالبات المستوى السادس في نظام نور المقررات ممن تبقى له ثلاث مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها .

– الطلاب والطالبات القادمون من خارج المملكة الفصل الدراسي الثاني والتحقوا بالمستوى السادس في نظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس واحتساب معدلهم بناء على ما تحصلوا عليه من درجات في مواد المستوى الخامس والسادس فقط.

    كما أكد الباحص، بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حريصة على ابناءها الطلاب والطالبات لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي ترسم ملامح خارطتها وزارة التعليم بما يتوافق مع الإطار الذي يحقق لهم الأهداف المرجوة .

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