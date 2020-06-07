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نائب أمير الشرقية : الدور الرقابي والتوعوي للهيئة مهم في هذه المرحلة .. ويؤكد أهمية التأكد من توفر المستلزمات الوقائية

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نائب أمير الشرقية : الدور الرقابي والتوعوي للهيئة مهم في هذه المرحلة .. ويؤكد أهمية التأكد من توفر المستلزمات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=871915
الدمام - فتحية عبدالله
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي تركي الجالسي.

ونوه سموه بما هيأته الدولة –أيدها الله- من إمكانيات للتعامل مع جائحة كورونا المستجد، وحرصها على توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للتعامل مع هذه الجائحة، مما يتطلب المزيد من الرقابة وتكثيف جهود التوعية، وتعزيز الجهود الرقابية، لضمان سلامة السلسلة الغذائية والدوائية، وتعزيز جودة المنتجات المحلية والمستوردة، والرقابة الميدانية على المصانع والمستودعات، مبيناً سموه أهمية مراقبة توفر المنتجات الوقائية ومطابقتها للوائح الفنية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الأدوية والغذاء والأجهزة الطبية، مع أهمية الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق في أداء مهام عملهم.

من جهته عبر المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي تركي الجالسي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المستمر لأنشطة الهيئة في المنطقة منذ انطلاقتها، مؤكداً أن الهيئة تسعى لتعزيز الرقابة خلال هذه المرحلة، والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، عبر الجولات الميدانية والرقابية بالتعاون مع عدد من الجهات.

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