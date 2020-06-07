جامعة القصيم تطلق خدمة «موعد» لحجز المواعيد للمستفيدين والمراجعين إلكترونيًا

أطلقت جامعة القصيم، خدمة “موعد” الإلكترونية والتي تمكن المستفيد من حجز

إلكترونياً عن طريق بوابة الزوار، والدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وذلك إيماناً من الجامعة بأهمية الاستفادة من تطبيقات التقنية ومواكبة التطور التقني وفق معايير الجودة، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على التباعد الاجتماعي وإنهاء المعاملات دون تأخير وفي مواعيد محددة وفق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة.

موعده

كما يتسع نطاق خدمة “موعد” الذي نفذته عمادة تقنية المعلومات ليشمل جميع جهات الجامعة، حيث تستطيع كل جهة إتاحة الخدمات التي تقدمها كمواعيد حجز ليستفيد منها جميع منسوبي الجامعة والمراجعين الخارجيين من الزوار، حيث يمكن الوصول للخدمة من خلال الرابط التالي: ‏https://it.qu.edu.sa/content/ p/342