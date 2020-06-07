أمير القصيم يرعى حفل التخرج “الافتراضي” لـ 270 طالباً وطالبة بجامعة المستقبل

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http://almnatiq.net/?p=871922
المناطق - بريدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة بمدينة بريدة ، حفل جامعة المستقبل السنوي “الافتراضي” ، بحضور 12 طالباً وطالبة , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ورئيس جامعة المستقبل الدكتور علي السيف و12 طالباً وطالبة.

وابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة رئيس جامعة المستقبل الدكتور علي السيف والذي ثمن لسمو أمير منطقة القصيم تشجيعه الدائم وحرصة ومتابعته لما تقوم به الجامعة من مبادرات وأعمال وتعليم وتعلم , مؤكداً على أن الجهود ستتواصل لتقديم كل عمل إيجابي خادم لأبناء المنطقة من خريجين وخريجات , بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً لمنجزات جامعة المستقبل , تلا ذلك القت الخريجة وصايف المرزوقي كلمة الخريجين معبرة عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمة الدائم وتحفيزه لأبناءه الخريجين والخريجات , واطلق سموه بعد ذك مبادرة الجامعة (هديتك في بيتك) والتي تهدف الى توصيل هدايا التخرج للطلاب والطالبات في منازلهم.

 

وعبر سموه في كلمته عن سعادته في تخريج الطلاب والطالبات ، مبدياً فخره واعتزازه بهذه الجامعة وبمنسوبيها ، متمنياً أن تكون الجامعة بجهود القائمين عليها صرحاً من صروح العلم والمعرفة على المستوى الوطني والعالمي ، وتحقيق ما تصبوا إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين سعيا لخدمة شباب وشابات المملكة ودعمهم علمياً وعملياً لتحقيق الرفعة للوطن والمواطن .

 

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم الخريجين والخريجات الذين تجاوزوا الصعاب في ظل هذه الظروف التي تحل بالعالم أجمع من انتشار فيروس ( كورونا المستجد كوفيد 19 ) ، حاثا الطلاب والطالبات على التزود والتسلح بالعلم ، ليكونوا مفخرة لوالديهم ولوطنهم في المجالات كافة ، سائلاً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

 

واختتم سمو الأمير فيصل بن مشعل كلمته بالشكر لمدير الجامعة وزملائه مسؤولي الجامعة على جهودهم ، الذين أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية والعمل الناجح في هذه الأزمة ، راجياً من الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها ورخاءها واستقرارها.

 

وفي الختام كرم سمو أمير منطقة القصيم في الختام 12 خريجاً وخريجة من خريجي جامعة المستقبل وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.  

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