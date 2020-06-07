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أمير القصيم يلتقي الرقيبة بمناسبة تكليفه لتسيير أعمال ومهام مدير عام الشؤون الصحية

أمير القصيم يلتقي الرقيبة بمناسبة تكليفه لتسيير أعمال ومهام مدير عام الشؤون الصحية
http://almnatiq.net/?p=871932
المناطق - بريدة

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان بن سعود الشايع , اليوم، أيمن بن علي الرقيبة بمناسبة تكليفه لتسيير أعمال ومهام مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.

 

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل فيهما , مباركاً هذه الخطوة بتكليف الرقيبة لتسيير أعمال الشؤون الصحية بالقصيم إلى جانب التجمع الصحي في هذه الأزمة التي تمر على العالم أجمع وهي مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 , وذلك لرفع الكفاءة ، وتحسين الخدمات المقدمة، وإعداد الخطط الملائمة لهذه المرحلة وكيفية تجاوزها ، وتطبيقها في ضوء الأنظمة والتعليمات، مؤكداً أهمية قياس تحسن مستوى الأداء ، ونسبة رضا المستفيدين ، متمنياً سموه للتجمع الصحي وصحة المنطقة ومنسوبيهم التوفيق والنجاح.

 

ونوه سموه بما يحظى به القطاع الصحي من دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – خصوصاً في هذه المرحلة العصيبة , وبالجهود التي تبذلها الوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم , داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يبارك بالجهود المبذولة, وأن يديم نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

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