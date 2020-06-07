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أمير تبوك يؤكد على أهمية تكثيف الجهود وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة المواطن والمقيم

أمير تبوك يؤكد على أهمية تكثيف الجهود وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة المواطن والمقيم
http://almnatiq.net/?p=871935
تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.
واطلع سموه في بداية اللقاء على  على سير العمل  لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا كما استعرض سموه الجهود المبذولة والخطط المعدة لمكافحة انتشار هذه الجائحة
وأكد سموه على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها  رجال الامن في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحضى به القطاعات الأمنية والصحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله –
من جهته عبر اللواء الزبن  والدكتور الغامدي  عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك، على توجيهاته ومتابعته الدائمة ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية والصحية بالمنطقة.

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